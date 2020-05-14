سلطانة المعز الحلقة 20.. ابنة غادة عبد الرازق في مأزق

واصلت الفنانة غادة عبد الرازق، البحث عن ابنتها "ضي"، التي وقعت في مأذق بعدما اكتشف صاحب العقار الذي تسكن به أنها ليست متزوجة من جو، وإن قسيمة الزواج مزورة.

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بينما خرج الفنان أحمد صيام، من السجن ليساعد محمود عبد المغني "نعيم" في رحلة الأبحث عن الأثار.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.





ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.