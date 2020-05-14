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فن

سلطانة المعز الحلقة 20.. ابنة غادة عبد الرازق في مأزق

الخميس 14/مايو/2020 - 04:22 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

واصلت الفنانة غادة عبد الرازق، البحث عن ابنتها "ضي"، التي وقعت في مأذق بعدما اكتشف صاحب العقار الذي تسكن به أنها ليست متزوجة من جو، وإن قسيمة الزواج مزورة.

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"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

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