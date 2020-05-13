سلطانة المعز الحلقة 19 .. غادة عبد الرازق تعود للعمل على عربة الكبدة

واصلت غادة عبد الرازق "سلطانة" البحث عن ابنتها، بعدما قامت بالتواصل معها عبر الهاتف لكنها لم تحدد مكانها بعد، بينما قامت إبنتها "ضي"، بتزوير قسيمة جواز كي تستطيع البقاء في المنزل بصحبة الفتى الذي هربت معه.

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كما قامت غادة عبد الرازق، بإفتتاح عربة الكبدة مجددًا والعمل عليها، وسط حقد محمود عبد المغني، الذي يدبر لمكيدة جديدة كي ينتقم منها، ومن عائلتها.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.





ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.