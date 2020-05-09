الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين، بعدما أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق زيجتها من هيثم زنتيا (مدير تصوير مسلسل سلطانة المعز)، وقد سبق وأعلنت «غادة» عن عدد زيجاتها في لقاء متلفز عبر برنامج «عايشة شو»، فقالت إنها تزوجت 10 مرات، لتتمهم 11 زيجة.





ولم تعلن غادة عبد الرازق ، عن هوية كل أزواجها السابقين، فالمعلن عنهم حتى الآن هم 6 زيجات، يرصدهم «صدى البلد» في التقرير التالي:





الزيجة الأولى

أعلنت غادة عبد الرازق، في لقاء سابق مع الإعلامي نيشان، أن أول زيجة لها كانت في سن المراهقة، وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا، من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، التي رزقت منه بابنتها الوحيدة «روتانا»، ولم تستمر هذه الزيجة كثيرًا، فانفصل الثنائي بعد سنوات قليلة.





الزيجة الثانية

وكانت الزيجة التالية لـ غادة عبد الرازق، من رجل أعمال، لم تكشف عن هويته، واستمرت لمدة قصيرة، بعدها وقع الطلاق بسبب فارق السن الكبير بينهما، فكانت تشبهه غادة، بوالدها.





الزيجة الثالثة

وكانت في عام 2003، من رجل أعمال يُدعى حلمي سرحان، ثم انفصلت عنه غادة عبد الرازق، بسبب انشغالها بأعمالها الفنية، التي فضلتها عن حياتها الزوجية.





الزيجة الرابعة

وتزوجت غادة عبد الرازق، أيضًا من المنتج السينمائي وليد التابعي، الذي أنتج لها عدد من أعمالها الفنية، بعدها أعلنت غادة الانفصال عنه في عام 2009، بعدما تم حبسه في قضية شيك بدون رصيد.





الزيجة الخامسة

كما تزوجت غادة عبد الرازق، من الصحفي محمد فودة، في نهاية عام 2011، وذلك بعد فترة قليلة من زواج ابنتها «روتانا»، وكانت هذه أشهر زيجاتها، إذ أكدت من قبل في لقاء مع الإعلامي اللبناني نيشان، حبها لـ فودة، برغم الخلافات التي نشبت بينهما، وعودتهما مرة أخرى، لتكون سنة 2015 نهاية هذه الزيجة التي انتهت بالطلاق.



