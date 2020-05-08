زيجات النجوم في شهر رمضان.. غادة عبد الرازق الأحدث

حالة كبيرة من الجدل أثيرت مؤخرًا، بعد إعلان الفنانة غادة عبد الرازق ، زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد «سلطانة المعز» المعروض في الموسم الدرامي الرمضاني.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، الزيجات الفنية التي تمت في شهر رمضان المبارك.





غادة عبد الرازق

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز" تشير إلى زواجهما.

وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري.





وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل "حكاية حياة" في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي.

وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ أسبوعين.



ياسمين عبد العزيز

قبل عدة أيام، غيرت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة.





وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، بعد رسالته الرومانسية لها.

