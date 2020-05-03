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فن

ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها رسميا من أحمد العوضي

الأحد 03/مايو/2020 - 10:53 م
ياسمن عبد العزيز
ياسمن عبد العزيز وأحمد العوضى
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شيرى نبيل
غيرت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة .

وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي،  بعد رسالته الرومانسية لها.

وقالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات: "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".

وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".

يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان احمد العوضي صورة لبوستر مسلسل ونحب تاني ليه من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها رسميا من أحمد العوضي
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