للمرة الثانية.. أحمد العوضي للمتنمرين عليه: كفاية كره بقى

وكتب أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيسبوك"، " هعملكم تيك توك بعد المسلسل، كفاية كره بقى".

يذكر أن تصدر الفنان أحمد العوضى ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تألقه فى مسلسل "الاختيار" بتجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.









ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.