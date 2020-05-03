بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى
الأحد 03/مايو/2020 - 11:01 م
قام الفنان أحمد العوضي بتغيير الحالة الاجتماعية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى متزوج، وسرعان ما قام بحذفها بعد 3 دقائق من نشرها.
وأثارت علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز
الفترة الماضية بالفنان أحمد العوضى الجدل عبر السوشيال ميديا ، من خلال الرسائل الرومانسية التى يتبادلها كلًا منهما للآخر خاصة، بعد نجاح مسلسل نحب تانى ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل الاختيار الذي يشارك فيه الفنان أحمد العوضى بدور عشماوى الذى حقق نجاح كبير.
وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز
بالظهور دائمًا بالملابس الأنيقة، حيث تعتمد على الاحتشام والأناقة، كما أنها تميل إلى ألوان الأبيض والأسود في كثير من الأحيان والألوان المشجرة.
وتعتمد ياسمين عبد العزيزفي لمساتها الجمالية على الألوان الهادئة التي تبرز جمال ملامحها، فتضع الماكياج الجذاب الناعم، إلا أنها ترتكز في إطلالتها على ملامحها الطبيعية والجذابة. وتفضل ياسمين عبد العزيز أن تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها،وتختار وضع الأكسسوارت بالألوان الفضية التى تتناسب مع إطلالتها وتميزها.
لذا نعرض لك مجموعة من الصور للفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة الفنان أحمد العوضى.