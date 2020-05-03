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فن

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة من مسلسل و نحب تاني ليه

الأحد 03/مايو/2020 - 05:21 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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ندى فكري
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وجمعت الصورة بين ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم فهمي في المسلسل، واشاد الجمهور من خلال تعليقاته على الصورة بدورها ودور فهمى في المسلسل.

وعلقت ياسمين علي الصورة قائلة: " غاليه و مراد "

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها ومتابعيها، وعلق بعضهم قائلا: " بتجنني يا ياسمين و المسلسل تحفه" ، " شكلك يجنن يا ياسمين "، "انتوا الاتنين قمر اوي في المسلسل"

ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
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