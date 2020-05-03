بعد إعلان زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي





المؤكد أن علاقتهما سويا أصبحت علنية ومن المعروف أن أحمد العوضي، من مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها بنحو 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى.





و قطع الفنانان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الشك باليقين بعدما أعلنا عن علاقتهما الرومانسية وارتباطهما رسميا.





وكان جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، بعد ظهورهما الرومانسى خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

اثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الواسع فور اعلانها الزواج من أحمد العوضي منذ قليل، كما اثار العوضى حالة من الجدل بسبب اعلانه الزواج ثم حذف الرسالة مرة اخرى من صفحته على فيسبوك.