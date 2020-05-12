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فن

سلطانة المعز الحلقة 18.. طلاق غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:46 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

قامت غادة عبد الرازق "سلطانة" بطلب الطلاق من محمود عبد المغني، أمام أهل الحارة، وقام بتطليقها بالفعل حيث اتهمتها في شرفها عندما شاهدها تجلس مع محمود البزاوي.

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وقام محمد لطفي "خزاعة" بتكسير عشة الحمام الخاصة بمحمود البزاوي، إنتقامًا منه لأنه تحدى محمود عبد المغني، بسبب سلطانة.

بينما واصلت غادة عبد الرازق، البحث خلف إبنتها لمعرفة طريقها، وصديقتها أخبرتها أن والدتها تبحث عنها وأنها لابد وان تحدثها في الهاتف كي تطمئن عليها.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .


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