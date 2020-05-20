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فن

لعدم كفاية الأدلة.. قبول طعن سعد لمجرد فى اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:46 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
شهدت قضية الفنان سعد لمجرد والمتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية تطورات جديدة حيث قبلت محكمة النقض بباريس الطعن المقدم من قبل محام الفنان المغربى. 

وأصدرت المحكمة بعد قبول الطعن المقدم من سعد لمجرد حكما بعدم كفاية الأدلة وقضت بضرورة مواصلة التحقيق من أجل الوصول إلى القرار النهائى فى ضوء ما استجد من أحداث دون إحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات. 

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وكان سعد لمجرد تعرض إلى اتهام باعتصاب فتاة فرنسية فى أكتوبر 2016 وتم القبض عليه وذلك بناء على شكون من جانب الفتاة. 

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها سعد لمجرد إلى الاتهام باغتصاب فتاة وإجبارها على إقامة علاقة جنسية فى فرنسا. 

يذكر أن سعد لمجرد تعاون منذ فترة قصيرة مع الفنان محمد رمضان فى تقديم أغنية بعنوان "انساى" والتى قام بإخراجها حسام الحسينى. 
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