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فن

اخبار الفن| تعليق نارى من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضى .. فنانة شهيرة لـ سعد لمجرد: سادي مغتصب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:25 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشف الفنان عمرو يوسف عن رأيه فى الأزمة المثارة داخل الوسط الفنى، والتى تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من جهة، وشقيقها وائل من جهة أخرى، والتى كشف فيها عن علاقتهما سويا عبر السوشيال ميديا.

اعلن النجم العالمي ارنولد شوارزنجر عن تأسيسه لصفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من اجل جمع تبرعات لتوفير احتياجات الاطباء والمرضى مثل الماسكات والقفازات الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الامريكية.

أثارت أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي مع شقيقها وائل، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى، وهو الأمر الذى دفع عددا من النجوم للهجوم على شقيق ياسمين بسبب أسلوبه غير اللائق فى التعامل مع الأزمة وفضح شقيقته على السوشيال ميديا.

أثارت صورة تم تداولها تجمع بين نانسى عجرم ونجل محامية قتيل فيلتها "رهاب بيطار"، حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، حيث رأى البعض أن هناك علاقات متشعبة فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم، والتى ما زالت داخل ساحات القضاء اللبنانى والمتهم فيها زوج نانسى الدكتور فادى الهاشم.

ما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الامريكية مع ابنهما " فارس". 

كشف الفنان إيهاب فهمى، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن آخر تطورات أزمة مسلسل "ونسنى"، وإيقاف كل من حازم إيهاب ومحمود الليثى وسارة الدرزاوى، وذلك بسبب عملهما في المسلسل دون الحصول على تصريح بالعمل من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى.

نشر الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أثار حالة من الجدل الواسع، حيث اعتبره البعض نوعا من التلميح إلى علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى. 

شنت الناشطة والفنانة السعودية هند القحطاني، هجوما شرسا على الفنان المغربى سعد لمجرد وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 
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