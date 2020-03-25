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فن

تعليق نارى من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:00 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان عمرو يوسف عن رأيه فى الأزمة المثارة داخل الوسط الفنى، والتى تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من جهة، وشقيقها وائل من جهة أخرى، والتى كشف فيها عن علاقتهما سويا عبر السوشيال ميديا.


وقال عمرو يوسف فى لقاء تليفزيونى: "إننى أرفض الأسلوب الذى لجأ إليه شقيق ياسمين عبد العزيز وهو أن يفضح الأمر عبر السوشيال ميديا، وكان لا بد أن يتم حل الأزمة بشكل مختلف ويحفظ فيه شقيقته".
 

وأضاف: "لا أحد يعرف نواياهما وبالتالى هذا الأمر خاص بهما، وكنت أفضل معالجته بطريقة أفضل".
 

يذكر أن عمرو يوسف يقوم ببطولة مسلسل بعنوان "سيف الله"، والذى يقدم فيه شخصية خالد بن الوليد.    
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