تعليق نارى من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.. شاهد









وقال عمرو يوسف فى لقاء تليفزيونى: "إننى أرفض الأسلوب الذى لجأ إليه شقيق ياسمين عبد العزيز وهو أن يفضح الأمر عبر السوشيال ميديا، وكان لا بد أن يتم حل الأزمة بشكل مختلف ويحفظ فيه شقيقته".





وأضاف: "لا أحد يعرف نواياهما وبالتالى هذا الأمر خاص بهما، وكنت أفضل معالجته بطريقة أفضل".





يذكر أن عمرو يوسف يقوم ببطولة مسلسل بعنوان "سيف الله"، والذى يقدم فيه شخصية خالد بن الوليد.