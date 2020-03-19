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فن

فيديو جديد.. شقيق ياسمين عبد العزيز يروي تفاصيل أزمته مع أحمد العوضي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
استمر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في الإساءة لها و للفنان أحمد العوضي، من خلال المنشورات التي يقوم بنشرها عبر السوشيال ميديا حول حقيقة علاقتهما، دون مراعاة لوضع شقيقته الاجتماعي والفني الأمر الذي عرضه لهجوم كبير من قبّل الجمهور.

نشر وائل عبدالعزيز، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" قائلا: "طيب عشان ننهيها انتوا بتقولوا هو ماله وهما حرين، انا هقولهم السيناريو اللي الأخ ده بيحاول يعملوا بقاله فترة يمكن من مسلسل السنة اللي فاتت إلى الآن، و هسيبكم تفكروا، أنا كل اللي بحاول أعمله من أيام مسلسل لاخر نفس يه غير أني أضغط عليه عشان يطلع يتكلم ؟ ضغطت عليه بكل الطرق و استفزيته واستفزيتكوا".

وتابع:"انا كنت عايز انهي القصة في السليم وفي العلن وكل واحد بيشيل قرفه .. الاستاذ عايز يفضل مستفيد من الحدث على قد ما يقدر عايز يفضل اون سبوت، ورافض ينهي الحدث لأنه مستفيد، كل ما الناس هتفضل تتكلم وكل ما الناس مش فاهمة  الحدث يفضل عايش وموجود وبيكبر والتساؤلات تزيد".

بينما اختتم حديثه قائلًا:"مش هو اتسأل في اكتر من مرة في أكثر من حته وهرب ؟ آخرها في دي ام سي ؟ .. لو نفترض إنه أعلن من أول يوم وبقى فيه فرح ايه اللي كان هيحصل ؟، كان هيبقى حدث وخلص وانتهى .. يعني تاني يوم إيه الجديد ؟ والناس بتدور علي الجديد، لكن ازاي ده مبيشبعش ده عايز ياخد كل حاجة من الدنيا، وعشان كده أنا عايزة يتكلم وهيتكلم و مش هسيبك غير ما تتكلم عشان تنتهي القصة والستارة تنزل".


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