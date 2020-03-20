عمرو يوسف يعلن التكفل بـ 100 أسرة ويتحدى مجموعة من الفنانين ... شاهد





وطالب بتحدي تامر حسنى وامير كرارة ويسرا وهند صبرى وأصالة وأحمد حسام ميدو.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256









نشر الفنان عمرو يوسف فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يعلن فيه عن قبوله تحدى شيكو و امير طعيمة و التكفل ب ١٠٠ اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا.