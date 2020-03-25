لمواجهة كورونا.. أرنولد شوارزنجر يتبرع بمليون دولار لشراء ماسكات للأطباء

اعلن النجم العالمي ارنولد شوارزنجر عن تأسيسه لصفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من اجل جمع تبرعات لتوفير احتياجات الاطباء والمرضى مثل الماسكات والقفازات الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الامريكية.





وكشف ارنولد شوارزنجر تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي لصندوق التبرعات الذي اسسه، وكتب لجمهوره رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" لم أؤمن بفكرة الجلوس على الكنبة والشكوى من الاشياء السيئة التي تحدث انا اؤمن ان علينا نتحد لنتجاوز تلك الازمة".





واضاف :" هذه طريقة بسيطة لحماية ابطالنا الحقيقين في الصفوف الامامية في المستشفيات انا تبرعت بمليون دولار واتمنى منكم جمعيا القيام بنفس الخطوة".



