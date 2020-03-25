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فن

بعد فضح زوجته لها بعملها خادمة في بيوت.. تصرف غير متوقع من قصي خولي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:47 ص
قصي خولي وزوجته
قصي خولي وزوجته
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شروق ابراهيم
ما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الامريكية مع ابنهما " فارس". 

وقام قصي خولي بتصرف غريب ردًا على مديحة الحمداني بوضع صورة لها وهو يحتضن نجله على صورة "بروفايل" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي انستجرام لكي يضع حد لتلك الاتهامات بأنه لا يعتني بأبنه ويرفض الإنفاق عليه. 

قالت مديحة الحمداني في تصريحات لأحد المجلات العربية انها اصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما. 

وأشارت مديحة الحمداني إلى أن قضي خولي رفض منح طفله الجنسية الامريكية واشترط عليها الحصول على احد الاوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

وفي فبراير الماضي ،أثارت مديحة الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت في فيديو لها انها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي. 
 

وفي التقرير التالي نرصد معلومات عن مديحة الحمداني :
-تونسية الجنسية وفي العقد الرابع من عمرها
-تعيش في ولاية واشنطن الامريكية 
-استقرت في دبي لفترة طويلة حيث كانت تعمل بإحدى الشركات.

بعد فضح زوجته لها بعملها خادمة في بيوت.. تصرف غير متوقع من قصي خولي
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