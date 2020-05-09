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فن

سكوتر وكمامة.. كيف واجه سعد لمجرد فيروس كورونا في الشوارع

السبت 09/مايو/2020 - 08:25 م
شيرى نبيل
حرص النجم المغربي سعد لمجرد على اتباع تعليمات السلامة والوقاية وعدم الاختلاط والمحافظة على التباعد الاجتماعي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء نزوله للشوارع والخروج من العزل الصحي المنزلي.

ونشر "لمجرد" صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وهو يرتدي فيها الكمامة الطبية؛ التزامًا بالتعليمات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بالفيروس القاتل.

وظهر سعد لمجرد في الصورة، أثناء استقلاله "سكوتر"؛ للمحافظة على عدم الاختلاط مع المواطنين في الشارع.



وطرح النجم سعد لمجرد دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على يوتيوب، أمس الجمعة، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

 وشارك سعد لمجرد جمهوره مقطع من الدعاء، عبر حسابه  بموقع "إنستجرام"، وكتب عليه : "اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك و طرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة".
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