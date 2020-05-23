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فن

الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين

السبت 23/مايو/2020 - 05:56 ص
غادة عبدالرزق
غادة عبدالرزق
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محمد صبحى
تواصل غادة عبد الرازق "سلطانة " تنفيذ خطة انتقامها من محمود عبد المغني "نعيم" وأسرته وتقتل شقيقه محمد شاهين "شمس" كخطوة اولى في دائرة الإنتقام خاصة أن "شمس" هو من نفذ قتل شقيقها محامي الغلابة "سلام" وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ ٢٩ من الملحمة الدرامية الشعبية التشويقية لمسلسل "سلطانة المعز" .


ونفذت "سلطانة" خطة قتل "شمس" بعد موافقتها علي زواجه من مي الغيطي"ورد" حيث قاما بحرقه في نفس عرفة "سلام" الذي قتله وذلك بعد احباك تسريب غاز الحمام الذي دبره محمود البزاوي "حمدي" ليلة الزفاف وذهاب "ورد" ل "سلطانة" بحجة الاطمئنان عليها كي يظهر القتل بأنه مجرد حادث. 


من جانبه رفض عبد المغني "نعيم" اتهام شقيقته طاهرة "سيدرا" ل "سلطانة" بتدبير حادث مقتل شقيقهما حرقا وذلك كي تحفظ القضية ويتمكن من مواصلة الحفر بشارع المعز عن الذهب والآثار دون تواجد للشرطة .. ووعد "سيدرا" بالانتقام عقب إيجاد الذهب. 


كما حرص محمد لطفي "خزاعة" علي الاعتذار ل "سلطانة" خلال تواجدها بصحبة محمود البزاوي "حمدي" ودينا "كريمة ومي الغيطي "ورد" لترتيب الخطوة التالية في الإيقاع ب "نعيم" بعد نجاحهم في قتل شقيقه "شمس" .. وبذلك يعود كل أصدقاء "سلطانة" لها من جديد وتقوى قبضتها في تدمير المزيد من شرور "نعيم" في الاتجار بالأعضاء البشرية والتنقيب عن ذهب وآثار شارع المعز. 



وتعد الملحمة الدرامية الشعبية ل "سلطانة المعز" بأنها تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز احد اعرق شوارع مصر القديمة والذي يضم مختلف الطوائف من أبناء مصر الخيرين و المتمثل في رموز مثل "سلطانة" و"سلام" والمقربين لهم وبين و"نعيم" واخوته القادمين من الخارج من أجل السيطرة علي "شارع المعز" المنطقة الأثرية واغراء اهلها بالمال والجنس من أجل التمكن من التنقيب عن الآثار وسرقتها، بالإضافة إلى مخططاتهم الإجرامية بالاتجار في الأعضاء البشرية وتكوينهم لعصابات مسلحة تجرى على جزء آخر من مصر وهو سيناء. 


"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .
الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين
الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين
الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين
الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين
الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين
الحلقة 29 من سلطانة المعز .. غادة عبد الرازق تواصل انتقامها وتقتل محمد شاهين
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