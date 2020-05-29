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سيارات

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:01 ص
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020
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اشرف عطية

أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة شيفروليه في مصر طرح  كابتيفا ٢٠٢٠ chevrolet captiva الجديد كليًا موديل 2020 ، و التي اختفت من مصر منذ فترة طويلة لذا فكر الوكيل في طرحها مجددا بعد هذا الانقطاع . 



مواصفات شيفروليه كابتيفا 2020


تأتي السيارة  شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .


تجهيزات captiva 2020 


وتتميز السيارة شيفروليه كابتيفا بالتكنولوجيا الجديدة في استهلاك الوقود مع مقصورة داخلية واسعة مع توفر نسخ من السيارة تتسع لـ 5 ركاب و7 ركاب و تأتي بالعديد من خيارات الأمان و الرفاهية كما تعودنا من طرازات شيفرولية  و بها أيضا كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والاستمتاع بالموسيقى مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء وأعلى فئة فيها نزوده بكنبة خلفية إضافية لتستوعب 7 ركاب.


تأتي الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بشاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق و مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة اتجاهات ليعطي مزيد من الراحة أثناء القيادة و نظام عرض ضغط الإطارات و حساسات أمامية للركن ومرايات كهربائية .

وسائل الأمان في شيفروليه كابتيفا

جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا مزودة بأعلى أنظمة الأمان بداية من HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات والوسائد الهوائية و لكن أول فئة مزودة ب 2 اير باج أمامي فقط. 

سعر شيفرولية كابتيفا 
تبدأ من 309.990 حتي 379.990 لأعلي فئة 7 راكب 
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