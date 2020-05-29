سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة شيفروليه في مصر طرح كابتيفا ٢٠٢٠ chevrolet captiva الجديد كليًا موديل 2020 ، و التي اختفت من مصر منذ فترة طويلة لذا فكر الوكيل في طرحها مجددا بعد هذا الانقطاع .









مواصفات شيفروليه كابتيفا 2020





تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .





تجهيزات captiva 2020





وتتميز السيارة شيفروليه كابتيفا بالتكنولوجيا الجديدة في استهلاك الوقود مع مقصورة داخلية واسعة مع توفر نسخ من السيارة تتسع لـ 5 ركاب و7 ركاب و تأتي بالعديد من خيارات الأمان و الرفاهية كما تعودنا من طرازات شيفرولية و بها أيضا كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والاستمتاع بالموسيقى مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء وأعلى فئة فيها نزوده بكنبة خلفية إضافية لتستوعب 7 ركاب.





تأتي الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بشاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق و مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة اتجاهات ليعطي مزيد من الراحة أثناء القيادة و نظام عرض ضغط الإطارات و حساسات أمامية للركن ومرايات كهربائية .





وسائل الأمان في شيفروليه كابتيفا



