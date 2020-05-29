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سيارات

كيفية تجهيز سيارتك لاستقبال فصل الصيف

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:01 م
كيفية تجهيز سيارتك
كيفية تجهيز سيارتك لأستقبال فصل الصيف
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اشرف عطية
يهتم الكثير من سائقي السيارات بسياراتهم و يهتموا بالنصائح والتعليمات الخاصة بتجهيز سياراتهم لاستقبال فصل الصيف خصوصا أن الصيف له طبيعة مناخية معينة أبرزها ارتفاع درجات الحرارة و سطوع أشعة الشمس مما يضر بالسيارة و بأجزائها الداخلية وفي هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضوع .
 
نصائح القيادة خلال الصيف : 

1- زيت الفرامل
ان زيت الفرامل لا يقل أهمية عن الإطارات. بحيث قد يؤدي انخفاض مستوى هذا الزيت إلى خفض أداء الفرملة أو في الحالات القصوى تفشل الفرامل في إيقاف السيارة .

2- الفرامل
تتأثر الفرامل بدرجة الحرارة العالية في فصل الصيف، وقد يعرضها ذلك للتلف، افحص المكابح جيدا وقم بإزالة الإطارات لفحص دقيق. وتأكد من أن حوافها لا تتآكل أو تتحول إلى لون باهت وإذا رأيت أي شيء مشكوك فيه ، فاذهب إلى مركز الصيانة لاستبدال أي شيء تالف مثل التيل او الطنابير .

3- زيت المحرك
الزيت شئ مهم في المحرك فهو السؤول عن التزييت والتبريد فيجب مراعاة تغيير في مواعيدة و متابعة لونة بشكل دوري لتجنب الأعطال خصوصا في فصل الصيف .

4- مياه الريداتير
تأكد من مستوى مياة الريداتير فيجب أن يكون ممتلئًا، و بشكل عام قم بتغيير مياة الريداتير مرة في السنة لتجنب تلفها لأنها تتأثر بدرجات الحرارة خصوصا العالية و تفقد خواصها .

5- زيت الفتيس 
خصوصا إن كانت سيارتك بفتيس اوتوماتيك فيجب أن يكون الزيت عند المستوى الموصى به من قبل الشركة المصنعة وبلون أحمر لامع.
أما إذا كانت سيارتك بفتيس يدوي فارفع السيارة لأعلى و اخرج المقياس بجانب الفتيس و قيس المستوي .

6- الإطارات
تعتبر الإطارات أهم جزء في سيارتك فبطبيعة الامر درجة الحرارة العالية تؤدي إلى انفجار الإطار سريعا فقم بفحصها و تبديلها علي شكل حرف X و تحقق من عدم وجود أي إنتفاخ في الجدران الجانبية أو تآكل غير منتظم، واستبدل الإطار فورا إذا رأيت أي من هذة العلامات لانة يعتبر قنبلة موقوتة في هذا التوقيت .

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