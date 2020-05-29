رغم كورونا.. إسرائيل تعيد فتح الجامعات

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل القرار الإسرائيلي بإعادة فتح الجامعات رغم التحذير من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.





وسيتم فتح الجامعات فى إسرائيل يوم الأحد المقبل وسيعود جهاز التعليم العالي فى إسرائيل للعمل بصورة أوسع.





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وأصدر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلي قرار بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر ووضع الكمامات وعدم تجمهر أكثر من 50 شخصا في مكان واحد.





وقررت عدة جامعات الاستمرار في نظام التعليم عن بعد على الرغم من القرار الذي يجيز إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي بدءا من يوم الاحد المقبل.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأرتفع إجمالي عدد إصابات كورونا فى إسرائيل إلى 16872 وبلغت حصيلة الوفيات 284 حالة.





ووصل عدد الحالات الحرجة الى 37 بينما الحالات على جهاز التنفس الاصطناعي 36 حالة.





وحذرت الصحة الإسرائيلية من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد خلال أيام قليلة اكثر من 100 مصاب خلال يوم.



