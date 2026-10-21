إيهاب منصور: ضرورة زيادة دعم المزارعين وتسريع الرد على شكاوى المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق

أكد السفير إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية الحفاظ على منظومة الدعم التمويني، مشيرًا إلى حذف نحو 2.8 مليون مواطن من بطاقات التموين، ومطالبًا بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمنظومة، في ظل ما تواجهه من تحديات بسبب طول فترة الرد على الشكاوى.

وشدد منصور، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة الأمن الغذائي، لمنتدى مصر، على ضرورة زيادة الدعم المقدم للمزارعين والاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أنهم يمثلون ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وأن دعمهم يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة تفعيل أحكام قانون حماية المستهلك، الذي صدر منذ نحو 8 سنوات، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي للممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.

بما يحقق مصلحة المواطنين

وطالب بضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية المستهلك، بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.