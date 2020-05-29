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تكنولوجيا

رسميًا تويتر يطلق ميزة جدولة التغريدات لجميع مستخدميه.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:01 ص
رسميًا تويتر يطلق
رسميًا تويتر يطلق ميزة جدولة التغريدات لجميع مستخدميه..فيديو
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قسم التكنولوجيا
ينتظر العديد من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" خاصية جدولة التغريدات منذ فترة طويلة، حيث تعمل على تقليل استخدام الإنترنت واختيار الوقت المناسب لنشر التغريدات، وخصوصًا الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في الإعلانات ونشر الأخبار.

وأعلنت إدارة تويتر عن إطلاق ميزتها الجديدة جدولة التغريدات على منصتها لجميع مستخدميها حول العالم، والتى تسمح للشركات والمنشورات الإخبارية بتعامل مع تغريداتهم وتحديد وأوقات عرضها للمتابعين. 

وتعد خاصية جدولة التغريدات هي الأحدث من بين العديد من المزايا التي نشرها تويتر مؤخرًا، والتي تم اختبرها فى شهر نوفمبر الماضى لزيادة التفاعل وتسهيل تجربة المستخدم عبر منصتها.

ونشر موقع تويتر فيديو يوضح طريقة استخدام خاصية الجدولة عند كتابة تغريدة يظهر رمز صغير للتاريخ calendar icon أسفل إعدادات النشر، حيث يمكن تحديد موعد نشرها للأصدقاء أو حفظها draft tweet.
 
وقالت إدارة تويتر Twitter إن هذة الميزة تجعل من السهل جدًا الإحتفاظ  بالتغريدات الخاصة قبل نشرها، من خلال الربط بين التطبيق على الهواتف الذكية والموقع عبر الإنترنت.
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