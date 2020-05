رسميًا تويتر يطلق ميزة جدولة التغريدات لجميع مستخدميه.. فيديو

ونشر موقع تويتر فيديو يوضح طريقة استخدام خاصية الجدولة عند كتابة تغريدة يظهر رمز صغير للتاريخ calendar icon أسفل إعدادات النشر، حيث يمكن تحديد موعد نشرها للأصدقاء أو حفظها draft tweet.

وقالت إدارة تويتر Twitter إن هذة الميزة تجعل من السهل جدًا الإحتفاظ بالتغريدات الخاصة قبل نشرها، من خلال الربط بين التطبيق على الهواتف الذكية والموقع عبر الإنترنت.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal