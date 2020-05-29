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اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: 1000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم خلال أيام

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:58 ص
1000 وحدة سكنية جاهزة
1000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم خلال أيام
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آمنة عبدالعظيم
وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، مسئولى جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتكثيف أعمال الطرق والمرافق والاتصالات الجارية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بقطاعي ج – د بمنطقة الـ800 فدان، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي وتكثيف الأعمال بها.


وأكد المهندس عادل النجار، متابعة سير العمل والموقف التنفيذي، مشيرا إلى أن هناك 1000 وحدة من الوحدات السكنية  المخصصة للمواطنين ستكون جاهزة خلال أيام، وذلك ضمن خطة الجهاز لتسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في أسرع وقت، وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

من جانبه أشار المهندس مجدي على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد"سلام"، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات الكهرباء  ضمن أعمال المرافق بمشروع"الإسكان الاجتماعي" بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمبنى المدرسة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بباقي المباني الخدمية(حضانة - مركز طبي - نادٍ اجتماعي - سوق تجارية - نقطة شرطة - وحدة إطفاء)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة بالمشروع.

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