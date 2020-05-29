صدى البلد يوضح الحقيقة الكاملة لتأثير كورونا على موظفي وفروع البنك الأهلي

علم صدى البلد من مصادر مطلعة بالبنك الأهلى المصري أن 95 % من الحالات التى أصيبت من العاملين بالبنك حالتهم مطمئنة، و5 % من هذة الحالات فقط تتطلب حالتهم تلقى العلاج بالمستشفيات المخصصة.

وأشارت المصادر أن بعض الفروع مغلقة حاليا بشكل احترازى وسوف تفتح عقب أجازة العيد وهذه الفروع لا تتعدى 3 بالمائة من إجمالى الفروع البالغة 512 فرعا .





وقالت المصادر إن البنك ينعى وفاة اثنين من العاملين بالبنك كنتيجة تداعيات كورنا مؤكدة ان البنك يتخذ كل الإجراءات الوقائية الخاصة ضد كورونا .

يذكر أن أزمة كورنا لم تؤثر على مسيرة البنك الاهلى المستمرة نحو الامام بل انه تفوق على نفسه رغم هذة الازمة وجاءت الارقام مؤكدة ذلك فمؤخرا اعلن البنك الاهلى عن طفرة غير مسبوقة حيث وصل بـ محفظة الودائع الخاصة به إلى 1.5 تريليون جنيه وهو الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك أن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التي تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف عكاشة أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة - التي تتجاوز حصتها السوقية 30% - إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة فى التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته فى خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

ومن جانبه صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي، تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة الى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتي طرحها البنك مؤخرا، حيث شهدت إقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى أن وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه في فترة وجيزة، مؤكدا على ان البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.

وأضاف كريم سوس رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن البنك يحرص مع تلك الإنجازات والطفرات المتتالية على مزيد من الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم للعملاء سواء من خلال المكاتب الأمامية بالفروع أو من خلال فرق عمل الإدارات المعنية، وهو ما يضمن الاحتفاظ بعملاء البنك الحاليين وكذا اجتذاب شرائح جديدة للانضمام للبنك ، ولتحقيق ذلك يولي البنك عناية فائقة بثروته البشرية من خلال التدريب المستمر على أحدث أساليب تقديم الخدمة المصرفية، وعلى ابتكار منتجات وخدمات جديدة تتفق مع احتياجات السوق وتلبي احتياجات العملاء سعيا لتحقيق الشمول المالي ، مضيفا أن الأعداد المتزايدة للعملاء المتعاملين من خلال الخدمات الرقمية التي يتيحها البنك تؤكد على فاعلية تلك الوسائل والقنوات البديلة حيث زاد عدد عملاء الانترنت البنكي للأفراد والشركات ليصل الى ما يجاوز 2.3 مليون عميل، بما يؤكد فاعلية استراتيجية البنك في مزيد من التفعيل لخدماته الرقمية التي تناسب مختلف فئات العملاء وتحقق خطط الدولة في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وهو ما يؤكد أيضا استجابة العملاء لتلك الوسائل المستحدثة خاصة في فترات الأزمات كتلك التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله والتي يزداد فيها الاحتياج الى اجراء العمليات المصرفية دون زيارات فعلية لمقار الفروع.