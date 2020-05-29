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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد استكمال رصف شارع امتداد يسري راغب/ السادات

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:50 م
محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال استكمال رصف شارع امتداد يسري راغب/السادات بمدينة أسيوط بدءًا من تقاطع شارع 26 يوليو وحتى كوبري السادات وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المنستجد "كوفيد-19" وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والمهندس حسن يونس مستشار المحافظة للطرق والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق ومحمد بشير رئيس حي غرب وأسامه أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة ومسئولي الاشغالات والتنظيم بالحي.

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وقال محافظ أسيوط إن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن استكمال خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين أسيوط لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وتابع المحافظ معدلات الإنجاز في أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة ووجه بتنفيذ الأعمال بأعلي المعايير طبقًا للإشتراطات الهندسية المطلوبة مع مراعاة المقاييس الفنية وشدد على رئيس الحي بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة مع التأكيد على رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطي ورفع أي إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير واستكمال إصلاح أعمدة الإنارة وإزالة كافة اللافتات والإعلانات غير المرخصة منعًا لتشويه الشوارع لافتا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال أوقات العمل.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن و القرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ أسيوط يتفقد استكمال رصف شارع امتداد يسري راغب/ السادات
محافظ أسيوط يتفقد استكمال رصف شارع امتداد يسري راغب/ السادات
محافظ أسيوط يتفقد استكمال رصف شارع امتداد يسري راغب/ السادات
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