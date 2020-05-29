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ديني

جامعة الأزهر: عزاء عبد العزيز سيف النصر قاصر على تشييع الجنازة

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:36 م
الأزهر: عزاء عبد
الأزهر: عزاء عبد العزيز سيف النصر قاصر على تشييع الجنازة
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، أنه نظرا للظروف الحاليه يقتصر عزاء الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، على تشيع الجنازة.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ٨٤ عامًا.

وتوجهت جامعة الأزهر، بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

جدير بالذكر أن الفقيد عليه رحمة اللة كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان رائدًا من رواد علم الكلام، وترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية، وفلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقا .
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