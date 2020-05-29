جامعة الأزهر: عزاء عبد العزيز سيف النصر قاصر على تشييع الجنازة

أعلنت جامعة الأزهر ، أنه نظرا للظروف الحاليه يقتصر عزاء الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، على تشيع الجنازة.





وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ٨٤ عامًا.





وتوجهت جامعة الأزهر، بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.



