عضو هيئة كبار العلماء.. الأزهر ينعي الدكتور عبد العزيز سيف النصر

نعى الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز ال ٨٤ عامًا.
وأكد الأزهر أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان رائدًا من رواد علم الكلام، وترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية، وفلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقًا.
وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وأساتذة جامعة الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولد عضو كبار العلماء الراحل بمدينة القاهرة، ودرس في معهدها الأزهري عام 1949، وتدرج في التعليم الأزهري حتى التحق بكلية أصول الدين عام 1959، ثم نال درجة الماجستير والدكتوراة أعوام 1968، 1974.
عمل الراحل إمامًا وخطيبا بالأوقاف في الفترة ما بين أكتوبر 1964 وحتى عام 1967، ثم ترقى في السلم الوظيفي بالجامعة حتى أصبح أستاذا متفرغًا للعقيدة والفلسفة، واختير عضوا بالهيئة عام 2015.
أعير في العديد من دول العالم العربي والإسلامي، منها. جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أم درمان بالسودان، وجامعات الهند والجزائر.
مكانته العلمية:
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وله العديد من المحاضرات والدروس العلمية بالجامع الأزهر الشريف وغيره.
من مؤلفاته:
1- البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية.
2- التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية.
3- فلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجا وتطبيقا.
4- مسائل العقيدة الإسلامية بين التفويض والإثبات والتأويل وآراء الفرق الإسلامية فيها.
5- مصادر المتكلمين في نظريات الجوهر الفرد والكون والطفرة.
6- النبوءات والبشارات بخاتم النبيين بين النصرانية والإسلام.
7- القدر وحرية الإرادة الإنسانية في الفكر الكلامي الإسلامي.