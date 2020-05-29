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ديني

وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:06 ص
وفاة الدكتور عبد
وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلن الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، عن وفاة العالم الجليل الدكتور  عبد العزيز سيف النصر، عضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف.


 ونعى الدكتور أحمد ممدوح، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "وانثلم في جدار العلم ثلمة..والدنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، في ذمة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وولد عضو كبار العلماء الراحل بمدينة القاهرة، ودرس في معهدها الأزهري عام 1949، وتدرج في التعليم الأزهري حتى التحق بكلية أصول الدين عام 1959، ثم نال درجة الماجستير والدكتوراة أعوام 1968، 1974.
عمل الراحل إمامًا وخطيبا بالأوقاف في الفترة ما بين أكتوبر 1964 وحتى عام 1967، ثم ترقى في السلم الوظيفي بالجامعة حتى أصبح أستاذا متفرغًا للعقيدة والفلسفة، واختير عضوا بالهيئة عام 2015.
أعير في العديد من دول العالم العربي والإسلامي، منها. جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أم درمان بالسودان، وجامعات الهند والجزائر.
مكانته العلمية:
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وله العديد من المحاضرات والدروس العلمية بالجامع الأزهر الشريف وغيره.
من مؤلفاته:
1- البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية.
2- التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية.
3- فلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجا وتطبيقا.
4- مسائل العقيدة الإسلامية بين التفويض والإثبات والتأويل وآراء الفرق الإسلامية فيها.
5- مصادر المتكلمين في نظريات الجوهر الفرد والكون والطفرة.
6- النبوءات والبشارات بخاتم النبيين بين النصرانية والإسلام.
7- القدر وحرية الإرادة الإنسانية في الفكر الكلامي الإسلامي.



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