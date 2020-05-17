AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت.. ولا تشترط الخطبة فيها.. ووقتها يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة

الأحد 17/مايو/2020 - 04:00 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
  • كبار العلماء: وقت صلاة العيد يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة
  •  الهيئة تدعو المسلمين إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.


وقالت الهيئة في بيانها، إنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.


وأوضحت الهيئة أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، مضيفة أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات.


ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء، داعين الله أن يرفع البلاء عن الإنسانية كلها، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.

 
وإليكم نص البيان:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله... وبعد:
ففي ضوء استمرار انتشار العدوى بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي إنما في سهولة وسرعة انتشاره، وأن التجمعات سبب مباشر للعدوى بهذا الوباء الخطير.


ولما كانت الشريعة قد أتت بتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ودرء المفاسد عنهم. ولما كان من أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.


ولما كان الوباء العام الذي ابتليت به البشرية بمثابة الضرورة التي نتج عنها الترخُّص في بعض الواجبات الشرعية، وذلك تلافيًا لخطورة تفشيه، فإنه وبتطبيق أحكام هذه الضرورة على أداء صلاة العيد، وفي ضوء الغلق المؤقت للمساجد والمنع من التجمعات، وأيضًا في ضوء تعذُّر مراعاة الضوابط والتدابير الاحترازية في المصليات والساحات التي قد تعد في الخلاء، وأنَّ الخطر معها لا يزال قائمًا، فإنَّ هيئة كبار العلماء - انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية - تحيطُ المسئولين في جميع الأرجاء علمًا بأنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، وأنه يجوز أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا؛ لما رواه البيهقي عن عُبَيدِ اللهِ بن أبي بكر بنِ أنَس بن مالك خادِمِ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «كان أنَسٌ إذا فاتَته صلاةُ العيدِ مَعَ الإمامِ جَمَعَ أهلَه فصلَّى بهِم مِثلَ صلاةِ الإمامِ في العيدِ».


ونشير إلى ما يلي:
وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ويبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات، قال النووي: "فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزُل الشمس يوم العيد، وأما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته".


إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية؛ لما رواه أبو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر فى الفطر والأضحى فى الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمسا.


لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.


وتدعو هيئة كبار العلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء.

وندعو الله أن يرفع البلاء عن الإنسانية كلها، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاة العيد والتراويح في السعودية .. مفتي المملكة: صلوا في بيوتكم

كيف تصلي العيد في المنزل؟ .. مفتي السعودية يجيب

كيف تصلي التراويح في المنزل؟.. مفتي السعودية يجيب

مفتي الجمهورية: صلاة العيد جائزة في البيت مع الأسرة بدون خطبة

حكم صلاة العيد في البيت بسبب كورونا؟ الأزهر يرد .. فيديو

د. علي محمد علي مهدي يكتب: كيفية صلاة العيد في ظل كورونا

ترشيحاتنا

حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة بسبب الهجوم على محمد فضل

بشرى سارة.. عوامل تمنع انتشار فيروس كورونا في مصر

من الأحد وحتى الجمعة.. الحكومة تقرر فرض الحظر على المواطنين من الخامسة مساء في أيام العيد

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا فى العيد: إغلاق المحلات والمطاعم.. ووقف النقل الجماعي من الأحد المقبل حتى الجمعة

بعد حلقته في رامز مجنون رسمي .. وليد أزارو يرد الجميل لـ أشرف بن شرقي بهذه الطريقة

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة