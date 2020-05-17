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نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 01:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة جميلة نصر أمين عام جمعية القلب المصرية, إننا نتحدث السوم في تشكيل وعي صحي للمجتمع بسبب اننا نواجه مشكلة عالمية وهي انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة جميلة نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن فيروس كورونا غالبا سيتعايش معنا الفترة القادمة ونأمل ان لا تطول تلك الفترة.

وتابعت أمين عام جمعية القلب المصرية, أن يجب علينا ان نحتفظ بعادتنا الصحية المعروفة لكي نتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة جميلة نصر, أن العادات الصحية هي غسل الايدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية ولابد من ان يكون هناك تباعد اجتماعي للحفاظ علي انفسنا من الاصابة.

وأشارت إلي أن, السبب في ارتفاع وفيات فيروس كورونا في مصر هو الامراض المزمنة التي يكونوا المرضي مصابين بها من البداية.

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