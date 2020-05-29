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محافظات

تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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انجي هيبة


انهت محافظة الاسماعيلية استعداداتها لعودة الموظفين أعمالهم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، بتكثيف حملات التعقيم للشوراع والدواوين وكافة المباني التابعة للديوان العام.

من جانبها قررت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة عدم دخول المواطنين مقر الديوان العام لمجلس المدينه الا بعد ارتداء الماسك الواقي (الكمامه.

واكدت رئيس المركز لصدي البلد علي تطبيق القرار ذاته على موظفين المجلس أنفسهم وايضا جميع المصالح الحكوميه التابعه إلى مجلس مدينة القصاصين.

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وحرصت رئيس مركز ومدينة القصاصين  منذ الساعات الأولي علي التأكد من ارتداء السائقين بوسائل النقل العامه والمواصلات والركاب الكمامات  الماسكات الواقيه حفاظا علي سلامه المواطنين وتعقيم وتطهير السيارات و المركبات والمواقف العامه واماكن انتظار السيارات.

 وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وضمن الاجرأت الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للحد من انتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
كما شددت علي إدارة المتابعة والتفتيش بمجلس المدينه تواجد اللافتات واللوحات الارشاديه التي تحتوي علي تعليمات للركاب والسائقين باهميه ارتداء الجميع الماسكات الواقيه حفاظا علي سلامتهم ومراجعه كافه السيارات قبل انطلاقها للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات للحد من انتقال العدوي مع الحرص الكامل علي تعقيم كافه السيارات قبل صعود الركاب الي المركبه وبعد نزولهم منها.
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
تعقيم السيارات وارتداء الكمامات.. قرارات جديدة للموظفين والمواطنين بمحليات الإسماعيلية.. تعرف عليها
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