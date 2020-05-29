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حوادث

ضبط 688 هاربا من أحكام و 9قضايا تموينية وحملات مرورية لضبط المخالفين بأسوان

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:03 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 688 حكم شملت ضبط 131 حكم حبس جزئى و 39 حكم حبس مستأنف و351 أحكام غرامات و 162 أحكام المخالفات .


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 9 قضايا تموينية شملت ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 4 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور المختلفة للتعامل الفورى مع أى حالات مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بتوقف عمل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.

كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات مرورية فى ظل جهود أجهزة الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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