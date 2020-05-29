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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببني سويف

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:59 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمد عبدالحليم
أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بين الشيخ فضل وسنور بين محافظتى المنيا وبنى سويف . 

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم  بدريه ابو المجد محمد، 50 سنة، ومقيمة بمحافظة الاسكندرية، مصابة بجروح قطعى بالوجه حوالى ٥سم  وكدمات بالجسم، سعيد محمود محمد 54 سنة، ومقيم بمحافظة الاسكندرية، موظف بشركه المياه، مصابا بسجحات وكدمات بالجسم، على رزق محمد على 57 سنة، نجار مسلح، محمد فتحى خطاب. 14 طالب مصابا بكدمات بالحسم، ندى محمد احمد  6 سنوات  قنا سحجات بالجسم، سلامه عبد الغنى سالم 26 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيات الشيخ فضل بمحافظة المنيا، وبنى سويف العام بتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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