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بعد 100 عام من البحث.. اكتشاف فسيفساء رومانية في إيطاليا.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:09 م
اكتشاف فسيفساء رومانية
اكتشاف فسيفساء رومانية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها عثور علماء الآثار على أرضية من الفسيفساء الرومانية تحت كرم من العنب في شمال إيطاليا، بعد عقود من البحث.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف هذا الأسبوع بعد عمل في موقع بمنطقة جبلية ببلدة فيرونا، ونشروا صورا للبلاط المحفوظ جيدا والمدفون تحت أمتار من الأرض.

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ووفقا للمسؤولين، وجد العلماء لأول مرة أدلة على فيلا رومانية هناك منذ أكثر من قرن، والتي يعتقد بأنها تعود إلى القرن الثالث الميلادي. وكانت آخر الحفريات في الموقع، عام 1922.

وبدأ فريق من علماء الآثار في فيرونا، الحفر مجددا في الصيف الماضي، متبوعة بالمزيد من الحفريات في أكتوبر وفبراير.

ولكن وقع تعليق العمل فيها بسبب تفشي وباء كورونا، حيث دخلت إيطاليا في حظر صارم.
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