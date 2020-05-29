احذروا فتنة الإرهابية.. دعم مؤسسات الدولة تطالب بمساندة الجيش الأبيض لمواجهة كورونا

وأضاف اللواء أحمد زغلول يمكن أن تكون هناك ملاحظات ووجهات نظر فى بعض الأشياء لكن لا يجب أن تكون وسيلة للهدم والتشكيك فى المنظومة الصحيه ككل فى أخطر الأزمات التى تمر بها مصرنا الحديثه مؤكدا أنتا نحتاج الآن من كل شرائح المجتمع الهدوء ونقوم بتنفيذ تعليمات الحكومه الاحترافية ونبتعد عن التشكيك ونترك وزارة الصحه والسكان تقوم بدورها ومهمتها التى تعيها جيدًا على ان نشد على عضدهم لاستكمال المشوار الصعب المحفوف بالمخاطر اللهم احفظ العاملين بها وساعدهم لتحقيق المرجو منهم لازاحة الغُمه والداء والبلاء،

وعلينا ان نقل فى اداء الحكومه ومؤسساتها وهذا واجب وطنى يجب ان نعيه جميعًا ونحرص عليه بكل ما نؤتى من قوه وخصوصًا فى ظل الظروف الراهنة، داعيا الله بان يمن بالشفاء العاجل على كل المصابين بفيروس كورونا وان يوفق الجيش الابيض العظيم فى مهمته الصعبة التى لا تقل عن مهمة جيشنا فى محاربته ضد الارهاب الغاشم و لا تخوين وتشكيك ولا تسمعوا للشائعات المضللة واحذروا فتنة إخوان الشيطان خوارج هذا الزمان.