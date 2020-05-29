برلمانية تطالب الصحة بتطوير أسلوب التعامل مع أزمات الكادر الطبي

طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بتعديل أسلوب وزارة الصحة في التعامل مع الأزمات المتعلقة بإصابة الأطقم الطبية، رافضة إلقاء اللوم عليهم، وتحريك اصابع الاتهام بين الوزارة وأعضاء الكادر الطبي، بدلا من إدارة الأزمة وإيجاد حلول عاجلة لها حتى لا يتم انقطاع وتيرة العمل في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية.





وأكدت يوسف، في بيان لها، أن إلقاء اللوم من قبل وزارة الصحة على أعضاء الكادر الطبي في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة، والذي تم التقاعس في إنقاذه إلى أن توفى، أمر غير مقبول في هذا التوقيت، فالازمة التي تمر بها الدولة المصرية لا تحتمل اتباع هذه السياسات.





ولفتت إلى أن الافتقاد لإدارة الأزمات بمهنية واحترافية السبب الرئيسي في تدخل الرئيس السيسي بنفسه في الإدارة وإصدار القرارات التي تمثل حلول عاجلة للأزمات والمشكلات.



