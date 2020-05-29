للمعزولين منزليا بعد الكشف عليهم.. ماذا يوجد في شنطة علاج فيروس كورونا؟

صرح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن صحة الإسماعيلية كان لها السبق فى إعداد حقيبة متميزة تشمل احتياجات المواطن فى فترة العزل.





وتحتوي الحقيبة علي الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، أ دوات التعقيم -الكحول_الماسكات _الجلافز -ترمومتر لقياس الحراره، كارت متابعة الحالة الصحية للمريض ومواعيد الأدوية ورسالة إعلامية تحتوى على معلومات مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع المخالطين

ورسائل للدعم النفسي.





وأكد السقعان علي البدء فى تسليمها للمرضى بعد الكشف عليهم وبصدد تلقى العلاج منزليا من فيروس كورونا بداية من يوم ٢١ مايو ويمكنهم الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم أو مستشفيات الفرز ومناظرة الحالات وهى مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى صدر الإسماعيلية.





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وأضاف أنه سوف يتم تقديم هذه الخدمات أيضا للحالات الذين يتحولون للعزل المنزلى عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية الحالة بالإصابة بفيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.





كما يتم تقديم خدمات الدعم النفسى ومعلومات العزل المنزلى وحقيبة الأدوية وتشمل إجراءات تطبيق العزل المنزلي لحماية النفس والغير، وإرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين وارشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي واستمرار المتابعة طبيا للحالات.





وأوضح السقعان أن الهدف منها التيسير على المرضى وطمأنتهم وحفاظا على صحتهم وراحتهم وتقليل الحركة لهم لمحاصرة العدوي.





كما أكد أن فرق الطب الوقائي تقوم بدورها المستمر فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم ومتابعة الحالة الصحية باستمرار.





ويقوم فريق الاعلام الصحي التوعوى والرائدات الريفيات بكافة الإدارات الصحية والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة التابعة لصحة الاسماعيلية بتقديم التثقيف الصحي للمواطنين بطرق مباشرة مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى وطرق غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.