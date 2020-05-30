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برلمان

النجاح يعتمد على وعى المواطنين.. برلمانى: خطة الحكومية لمواجهة كورونا جيدة

السبت 30/مايو/2020 - 04:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه بالنسبة لإدارتها لأزمة فيروس كورونا ، ومع بداية تنفيذ الحكومة لخطة التعايش والتي تبدأ غدا 30 مايو فان 80 % من نجاح تلك الخطة يعتمد على وعي المواطنين.

وتابع الفقي فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، أنه لابد أن يخاف كل مواطن على نفسة وعلى بيتة ويتجنب الأماكن المزدحمة مؤكدا أن الناس إلا الملتزمة لم تصاب بهذا الوباء والناس المستهترة هي التى أصيبت بهذا الوباء اللعين، مؤكدا على ضورة إرتداء المواطنين للكمامات  خلال الفترة القادمة.

أكد الفقي أن الدوله لوحدحها لن تستطيع مواجهة الوباء مهما كانت إمكانياتها ، وبالتالى هناك دور هام جدا على المواطنين ، مؤكدا أن المنزل الذي يصاب أحد أفرادة بالفيروس بينتقل لباقي أفراد الأسرة والكل يعاني فى التعامل مع أبسط الأمور وبالتالي يجب أن يكون هناك حذر كبير بين المواطنين مؤكدا أن جميع الإجراءات الحكومية مدروسة بنسبة 100% ولكن إستهتار المواطنين هو الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وقد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

واستعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وأوضحت الوزيرة أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.
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