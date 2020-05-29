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رياضة

محمد صلاح في حمام السباحة.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، صورة جديدة له على حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر صلاح في حمام السباحة الخاص به، مستجمًا قبل استنئاف النشاط الرياضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد قررت عودة منافسات البريميرليج في السابع عشر من شهر يونيو القادم، بعد توقف دام قرابة الـ 3 شهور.

وكان ليفربول محتلًا لصدارة الدوري الإنجليزي قبل توقفه، برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي.

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الـ 16، على حساب نظيره نادي أتليتكو مدريد الإسباني.
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