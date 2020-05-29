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محافظات

إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين بالبراجيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:09 م
إزالة السويقات العشوائية
إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين
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محمد الصاحي
نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة علي مدار يومين لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة ومركز أوسيم بالتعاون مع الأجهزة الامنية وشرطة المرافق. 

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اته تم ازاله 60 حاله تعدي لمحال وباعه جائلين بالإضافة الي ازالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل والتعديات المتواجدة علي نهر الطريق، في اطار مجهودات تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا واعادة الانضباط الي الشارع.  

واشار المحافظ إلى ان الاعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الاحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والاسواق العشوائية  .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف مجهودات ازاله التعديات والاشغالات وشن حملات مكبرة يوميا مشددا علي عدم السماح بتاثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة علي الخدمات المقدمة وازاله الاشغالات والتعديات ومخالفات البناء.
 
وشهد محيط الاعمال بالبراجيل اشادة كبيره من قبل المواطنين نظرا لما تحدثه تلك الاشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الاصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد .

واشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الاجهزة الامنية لتنفيذ حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية وازاله المخالفات والتعديات مشددا ان علي المواطنين المسئولية الاكبر في الحد من اي تجمعات والابتعاد عن اي زحام وارتداء الكمامات .

كما شهدت اعمال ازاله التعديات تواجد ميداني للواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة واسامه السقعان رئيس حي شمال وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء ايمن السعيد رئيس مركز اوسيم .
إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين بالبراجيل
إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين بالبراجيل
إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين بالبراجيل
إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين بالبراجيل
إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال والباعة الجائلين بالبراجيل
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