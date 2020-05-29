الكمامة إجباري.. جامعة المنيا: تطبيق إجراءات للتباعد بين العاملين

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واشار الى أن الجامعة مستمرة في تكثيف نشر الوعي لدى العاملين بخطورة وتجنب الاختلاط والتجمعات، والتلامس والتأكيد على غسيل وتعقيم اليدين، سعيًا للحد من انتشار فيروس كورونا بالمجتمع الجامعي وسلامة العاملين به.

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تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لخطة التعايش مع أزمة كورونا التي كلفت بها المؤسسات الحكومية والتي تتضمن القواعد العامة والمعايير الإلزامية التي سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها.