الكمامة إجباري.. جامعة المنيا: تطبيق إجراءات للتباعد بين العاملين

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن الجامعة ملتزمة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء وتتابع تنفيذها سواء خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الجامعية، أو بشأن التزام العاملين أو المترددين على الجامعة بارتداء الكمامات بشكل إجباري في مقار العمل وبوسائل النقل بها، فضلًا عن مراعاة المسافات والتباعد بينهم، وذلك في أول يوم عمل الأحد المقبل.
أقرأ ايضا :
مدن جامعة المنيا تستقبل ألف مواطن من أبناء مصر العالقين بالخارج
اقرا ايضا
واشار الى أن الجامعة مستمرة في تكثيف نشر الوعي لدى العاملين بخطورة وتجنب الاختلاط والتجمعات، والتلامس والتأكيد على غسيل وتعقيم اليدين، سعيًا للحد من انتشار فيروس كورونا بالمجتمع الجامعي وسلامة العاملين به.
اقرا ايضا
8 1 محكمة.. كيف استعدت محاكم المنيا لعودة العمل بها؟
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لخطة التعايش مع أزمة كورونا التي كلفت بها المؤسسات الحكومية والتي تتضمن القواعد العامة والمعايير الإلزامية التي سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها.