مدن جامعة المنيا تستقبل ألف مواطن من أبناء مصر العالقين بالخارج

استقبلت المدن الجامعية بجامعة المنيا 1000 مواطن من أبناء مصر العائدين من الخارج من مختلف المحافظات والقادمين على 7 رحلات جوية، من دولة الإمارات العربية،





وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتوفير سبل الراحة لهم؛ وتأكيدًا على اتباع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.





حيث كان في استقبالهم الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية،وعددِ من ممثلي مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمنيا.





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واستقبلت الجامعة العائدين من الخارج بلافتات الترحيب، والهدايا، والواقيات الشخصية، والمشروبات، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم، وتعقيم متعلقاتهم.





وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، أن استقبال الجامعة لأبناء الشعب المصري العالقين بالخارج، يأتي تأكيدا لدورها الخدمي والمجتمعي والصحي، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المُسْتَجد، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المُتاحة لديها، بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين، متمنيًا السلامة لأبناء مصر العائدين وطيب الإقامة بالمدن الجامعية والعودة إلى محافظاتهم سالمين.



