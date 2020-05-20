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تعليم

تحديات العملية التعليمية في ظل كورونا على أجندة جامعة المنيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:08 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
ناقش مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالعام الجامعي القادم في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُسْتَجد، ووضع الخطط المستقبلية والضوابط والآليات والإجراءات الاحترازية داخل الجامعة؛ لانضباط المحاضرات والعملية التعليمية

حيث أعتمد المجلس تشكيل لجنة يُمثلها عمداء الكليات بالقطاعات التربوية، والنظرية، والعملية والقطاع الطبي؛ لصياغة آليات ومقترحات تدعيم النظم التعليمية وآليات تطوير استراتيجية التعليم العالي في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه الأزمة؛ وذلك لرفعها لمجلس الجامعة.

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وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تكون مهامها: التنسيق بين الكليات لإيجاد الأطر العامة، والمقترحات العملية القابلة للتنفيذ؛ لتوفير سبل الدراسة للطلاب، وانعقاد المحاضرات المباشرة أو التعليم عن بعد، ومواعيدها خلال العام الدراسي القادم، بما يضمن تقليل التزاحم وكثافة الطلاب المترددين على الجامعة، وتوفير المسافة الآمنة بينهم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وفيما يتعلق بعودة الدراسة وبدء امتحانات الفرق النهائية بالكليات، أوضح رئيس الجامعة أن أول يوليو القادم موعد بدء امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة العشرين، مطالبًا عمداء الكليات بإعداد مقترحات بجداول الامتحانات في حيز زمني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع بالتناوب بين الطلاب في مختلف التخصصات، وعلى فترة واحدة صباحية، لتفعيل أعمال التعقيم يوميًا بلجان الامتحانات، وكذلك انتهاء أعمال التصحيح، وإعلان النتائج في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من انتهاء الامتحانات، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب خلال أعمال الامتحانات، مؤكدًا بأنه تم توفير كبائن للتعقيم على جميع بوابات الجامعة، وتوفير الواقيات الشخصية للطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات.

 وبالنسبة للامتحانات العملية والشفوية، أشار رئيس الجامعة أنه سيتم منح الطالب أسبوعين للتدريب على المنهج العملي، ومن ثم اختباره به واجتيازه له بعد نهاية هذه المدة، كما ستبدأ الجامعة في استلام أبحاث طلاب فرق النقل إلكترونيًا على البريد الإلكتروني المُعلن للسادة أعضاء هيئة التدريس أساتذة المقررات،والمدون على الاستمارة البحثية بكل مقرر بمنصة المقررات الالكترونية اعتبارًا من 1/6/2020 حتى 15/6/2020، وقبول الأبحاث المكتوبة بخط اليد وذلك بعد تصويرها وتحويلها إلى صورة إلكترونية تسمح برفعها علي البريد الإلكتروني لأستاذ المقرر.


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