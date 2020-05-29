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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. اتحاد جدة يفاوض أحمد الشناوي.. تفاصيل جديدة بشأن دوري أبطال آسيا

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:


كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اهتمام  نادي اتحاد جدة  بضم أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 


طالب نادي الشباب بإلغاء الدوري السعودي، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، بسبب تفشي فيروس كورون المستجد.



كشفت تقارير صحفية عن قرارات مرتقبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن مصير بطولة دوري أبطال آسيا 2020.


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