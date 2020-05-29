الشباب يقود جبهة إلغاء الدوري السعودي

طالب نادي الشباب بإلغاء الدوري السعودي، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، بسبب تفشي فيروس كورون المستجد.
وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية، أن نادي الشباب طالب خلال اجتماعه مع الرابطة، بإلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا، ومعه أندية مؤخرة جدول الدوري السعودي، وهم الفتح والعدالة الاتحاد وضمك، بالإضافة إلى الفيصلي.
وأضافت الصحيفة السعودية، أن الهلال والنصر، كانا مرنين في مسألة استكمال الدوري السعودي، باعتباراهما المرشحين الأبرز للتويج باللقب هذا الموسم.
وكانت رابطة الدوري السعودي، أعلنت مؤخرا، تحديد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا، لاستنئاف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.