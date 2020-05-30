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فن

هتوحشنا.. السقا يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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منار نور
أعرب الفنان أحمد السقا عن حزنه الشديد بعد وفاة الفنان القدير حسني حسني فجر اليوم اثر أزمة قلبية .

ونشر الفنان أحمد السقا  صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : هتوحشنا ياعم حسن ربنا يرحمك ويغفر لك

توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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