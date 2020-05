شاهد.. شوبير يطلب الدعاء لـ حسن حسني

View this post on Instagram

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان