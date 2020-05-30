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فن

شاهد.. شوبير يطلب الدعاء لـ حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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منار نور
أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن حزنه الشديد بعد وفاة الفنان القدير حسن حسني فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشر أحمد شوبير ل صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان 

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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