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فن

زوجة أحمد الفيشاوى تحتفل بعيد زواجهما بالكمامة .. شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 09:24 ص
احمد الفيشاوى وزوجته
احمد الفيشاوى وزوجته
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أحمد إبراهيم
نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى صورة جديدة مع زوجها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث يحتفلان بعيد زواجهما.

وعلقت ندى الكامل : "ذكرى سنوية سعيدة لنا حبيبى". 

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واستقبلت ندى العديد من التعليقات الايجابية على الصورة والتى ظهرت فيها أنها تستعد إلى السفر لأحد الامكان للاحتفال بزواجهما وترتدى الكمامة. 

وجاء تعليقات من بينها تهنئتها على الاحتفال بعيد زواجهما وقال متابعيها : "مبروك وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة". 

وكان أحمد الفيشاوى قد نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهما يحتفلان بعيد زواجهما فى أحد الأماكن.  
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