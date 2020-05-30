زوجة أحمد الفيشاوى تحتفل بعيد زواجهما بالكمامة .. شاهد

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واستقبلت ندى العديد من التعليقات الايجابية على الصورة والتى ظهرت فيها أنها تستعد إلى السفر لأحد الامكان للاحتفال بزواجهما وترتدى الكمامة.





وجاء تعليقات من بينها تهنئتها على الاحتفال بعيد زواجهما وقال متابعيها : "مبروك وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة".





وكان أحمد الفيشاوى قد نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهما يحتفلان بعيد زواجهما فى أحد الأماكن.